La Selección de El Salvador no la está pasando bien y ayer lo confirmó en la goleada recibida de 4-1 ante su similar de Perú, en el que Hugo Pérez manifestó su molestia y fue claro en decir que algunos jugadores no están pasando por un buen nivel futbolístico, así mismo indicó que si era momento de dar un paso al costado lo haría.

Además, Pérez habló con El Gráfico, donde también despejó algunas dudas sobre las convocatorias, indicando que a veces cuesta el préstamo de jugadores y en especial sobre el caso de su sobrino, Joshua Pérez, quien desde hace varios partidos ya no ha sido tomado en cuenta para los encuentros.

“No tiene que ver en lo futbolístico, sino que en las decisiones de él. Nosotros lo convocamos para la Nations League, pero él me dijo que estaba peleando para los playoffs con su equipo y solo podía venir para un partido entonces le dije que no podíamos hacer eso porque no funcionan, así las cosas. O venís una semana o no venís”, comentó Pérez.

Además, el seleccionador nacional también habló que su sobrino también tenía dudas por temas de su pasaporte italiano: “Parecía que Joshua (Pérez) iba a venir, pero nos dijo que si lo llaman de Italia por parte de la ciudadanía que no podía y yo no lo iba a traer de esa manera. ¿Para qué lo voy a tener tres o cuatro días y luego le hablan para firmar su pasaporte europeo y se va?”.

Joshua Pérez ha sido una de las ausencias más llamativas en las últimas nóminas, no tiene actividad con La Selecta desde diciembre del 2021 cuando se disputó un encuentro amistoso contra Ecuador en Estados Unidos.