A través de un comunicado emitido parte de los jugadores de La Selecta, dieron a conocer tener grandes diferencias con la Federación y tomaron la decisión de no jugar el encuentro ante Canadá.

El Salvador no se presentará a jugar ante Canadá por Eliminatorias

Cuando faltaban horas para que se disputara el partido entre la Selección de Canadá y la Selección de El Salvador, se filtró un comunicado por parte de los jugadores de La Selecta en las redes sociales denunciando tener graves diferencias con la Federación Salvadoreña de Fútbol y han tomado la decisión de no presentarse a la hora del partido ante los canadienses. Aunque a través de la cuenta oficial de la Selección de El Salvador todavía no hay un comunicado oficial, todo indicaría que este partido no se llevará a cabo y Canadá de esta manera clasificará al Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la Selección de El Salvador Alexander Larín afirmó en dicho comunicado que no se presentarán al partido ante Canadá en el Cuscatlán. Y además, acusan al presidentende la FESFUT de faltar al respeto, distraerlos en la concentración e incumplir promesas por premios. De momento, las autoridades de la FESFUT han convocado a una rueda prensa a las 3:30 hora local.

Bajo este mismo escenario, se dio a conocer que la Selección de El Salvador en el encuentro anterior frente a Estados Unidos, viajaron a Columbus sin la ropa necesaria para las condiciones del clima. Una donación particular hizo posible que pudieran comprar abrigos y ropa adecuada. Al parecer, fue la gota que ha derramado el vaso.

Comunicado de los jugadores de La Selecta