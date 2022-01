Hoy se disputará la décima jornada del Octogonal Final en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, en donde El Salvador y Honduras, se estarán midiendo en un encuentro que tendrá a las dos selecciones que peores números han tenido hasta ahora en la tabla de clasificación. El profesor Hugo Pérez en la previa de este encuentro aseguró que a pesar de que la situación es complicada, hasta que no estén matemáticamente eliminados, seguirán luchando por un boleto a la Copa del Mundo en Qatar.

En estos momentos la Selección de El Salvador se encuentra en la séptima posición luego de nueve jornadas en el Octogonal Final de Concacaf. Números rojos para los dirigidos por Hugo Pérez con una victoria, tres empates y cinco derrotas. Con seis unidades, están a ocho puntos del repechaje. Aunque la situación se ve muy complicada, el estratega salvadoreño aseguró que lucharán hasta el final.

"La Selección de Honduras y nosotros estamos en una situación en la que tendríamos que ganar todos los partidos para tener una oportunidad; no es imposible, pero dadas las circunstancias, como se ha venido manejando la octagonal y los equipos que están arriba es un poco difícil. De parte de nosotros, hasta que no estemos fuera matemáticamente vamos a seguir luchando”, argumentó Hugo Pérez.

Además, dejó bien claro que no piensa que Honduras vaya a "regalar" este encuentro. "Cuando un jugador juega para su país, no importa en la posición que esté, quiere hacer lo mejor para su país, no esperamos menos porque Honduras no haya ganado todavía. Va a ser un partido difícil, espero que sea un partido abierto de parte de los dos. Ni ellos ni nosotros tenemos nada que perder. Para el fútbol espero que sea abierto”, finalizó Hugo Pérez en la previa ante los catrachos.

Será a partir de las 18:05 horas de Centroamérica (19:05 de Panamá), en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula cuando Honduras y El Salvador comiencen a disputar el encuentro. La transmisión en la región estará a cargo de TVC (Honduras); Canal 4 TCS (El Salvador); Repretel (Costa Rica); Tigo Sports (Guatemala)y VIVA (Panamá). En Estados Unidos lo emitirán Paramount+, UNIVERSO NOW y Telemundo Deportes.