La novela entre Brayan Gil y la Selección de El Salvador parece estar llegado a su fin. Desde que comenzó formalmente en septiembre de 2022, cuando Hugo Pérez lo incluyó por primera vez en una convocatoria previo al amistoso contra Perú en Washington, varios motivos han truncado la posibilidad de que el salvadoreño-colombiano luciera por fin la Azul y Blanco.

Sin embargo, en la última rueda de prensa del seleccionador nacional el balón quedó en el campo de Gil. "Vamos a llamarlo. Lo demás es una decisión de él. Yo confío en su palabra y lo que me ha dicho es que quiere jugar para nosotros (...) Porque aquí andan diciendo que no, que no va a jugar, que si Colombia lo agarra puede ser mejor. Eso lo entiendo, y al final, lo que he dicho durante muchos meses en este tema, él decide", externó Pérez.

El propio futbolista, quien en una entrevista con El Gráfico en noviembre ratificó su deseo de representar al país centroamericano al igual que sus hermanos Mayer y Cristian —"Estoy decidido a vestir la camisa de la Selección. Mandé los papeles que me pidieron para firmar", indicó— volvió a tratar el tema en un ping pong de preguntas que le hizo Cronómetro Sports.

"¿Jugaría para la Selección Colombia o la de El Salvador", le consultaron a Gil, quien sin dudarlo respondió "El Salvador". Por lo que hay serias chances de que el atacante de 21 años juegue para La Selecta en el amistoso contra Honduras (miércoles 22 de marzo) y el partido clave ante Estados Unidos (lunes 27) por la última fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Recordemos que al tratarse de una fecha FIFA, Deportes Tolima debería ceder sin problemas a Gil. Según conoció Diario El Salvador al consultar a parte de la secretaría general de la Fesfut (Federación Salvadoreña de Fútbol), la convocatoria ya fue enviada al jugador para que se incorpore a la delegación en Los Ángeles días antes de medirse a la 'H'.