La situación del delantero Brayan Gil siempre es noticia en la Federación de Futbol de El Salvador, esto por los trámites que se han hecho para que sea elegible para la Selección Nacional y sumado a esto las palabras de Hugo Pérez que siempre se ha mantenido optimista en tenerlo.

Aunque tanto la Fesfut como los clubes ya no se muestran tan confiados y uno de ellos es Eduardo Lara, presidente de Alianza, quien indició que a su punto de vista no cree que se decida en ser parte de La Selecta, incluso cree que tiene más posibilidades de jugar para Colombia.

"Yo creo que Brayan Gil no jugará con la selección de El Salvador. Si sigue en el nivel en el que está, va a ser llamado a uno de los microciclos de Colombia”, fueron las contundentes palabras del máximo dirigente de los paquidermos que prácticamente tira la toalla en insistir por el delantero.

Por otra parte, Brayan Gil ha dado a conocer su interés por ser parte del combinado salvadoreño, en la última entrevista que se le hizo el año pasado mostró su disposición por ser parte equipo y ha dado a conocer que ya tiene gran parte de la papelería que ya ha mandado a la Federación.

"En esta oportunidad no podré participar. Se está dando una negociación en estas semanas y el club no me puede prestar, pero si se dio el aval para Mayer. Estoy decidido a vestir la camisa de la selección. Mandé los papeles que me pidieron para firmar", dijo en una entrevista el año pasado.