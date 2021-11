Mira por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Alianza vs. Isidro Metapán, que jugarán en la fecha 18 del Apertura 2021 de El Salvador.

Alianza vs. Isidro Metapán: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro de hoy por la fecha 18 del Apertura 2021 de la Liga Primera de El Salvador

Alianza e Isidro Metapán, dos conjuntos con realidades antagónicas, se batirán a duelo hoy en la 18ª jornada de la Liga Mayor de El Salvador. Los paquidermos lideran cómodos el Apertura con 39 puntos. Y si bien llegan animados tras vencer a FAS en el clásico, también contarán con varias bajas. Esto no pasa desapercibido para la escuadra cuchera, que está antepenúltima, con 12 unidades, y buscarán puntuar como sea.

Alianza vs. Isidro Metapán: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro comenzará hoy, sábado 6 de noviembre, a las 19:15 horas, en el Estadio Cuscatlán y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 4 TCS .

Alianza vs. Isidro Metapán: cómo llegan los locales

Los dirigidos por "Tigana" Meléndez hicieron historia en el Quiteño al vencer allí a FAS luego de 14 años, clásico que no estuvo excento de polémicas. Ese fue su segundo triunfo al hilo, contando el 3-2 a Once Deportivo; anteriormente, cayeron 1-2 con Firpo. Para recibir a los jaguares, no contarán con González, Tamacas, Monterroza, Orellana y Romero, convocados para la Selecta. Además, I. Portillo, J.C. Portillo, Jiménez y Cerén están en duda.

Alianza vs. Isidro Metapán: cómo llegan los visitantes

Ya van once fechas del ineterinato de Omar Mejía con los caleros, quien asumió en reemplazó de Misael Afaro. Los malos resultados eran la constante de aquel momento y siguen siéndolo a día de hoy. Recién consiguieron su segundo triunfo en el torneo ante Platense en la fecha anterior, por 1-0 (vencieron a Limeño 1-0 en la jornada 5). Previamente, igualaron 1-1 con Jocoro y 2-2 con los cucheros.

Alianza vs. Isidro Metapán: último partido entre ambos

La última vez que se vieron las caras Alianza y Metapán fue el 28 de agosto, en la jornada 7 de este Apertura. Aquel día, los albos se impusieron 2-1 con tantos de Oscar Maldonado y Ezequiel Rivas. El descuento jaguar fue obra de Cristian Hurtado.