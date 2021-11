Firpo vs. FAS será uno de los duelos de la fecha 18 del Apertura 2021 de El Salvador. Conoce a qué hora y por qué canal de TV ver el encuentro.

Firpo y FAS se verán las caras en la 18ª fecha del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador. La pelea en la cima de la tabla de posiciones está reñida, al punto de que tigrillos y aguiluchos comparten la segunda plaza con 30 puntos. Por delante está Alianza, con 39, rival con el que la visita cayó en la última fecha. Los toros, por su parte, tienen 25 y están quintos, de modo que una victoria les serviría para no perder terreno en la clasificación.

Firpo vs. FAS: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el sábado 6 de noviembre, a las 19:00 horas, en un Estadio Sergio Torres Rivera que no permitirá el ingreso de la afición visitante debido a "los diferentes problemas de violencia ocurridos en los últimos días", según el comunicado de Firpo. El mismo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 4 TCS .

Firpo vs. FAS: cómo llegan los locales

La buena racha de un empate (1-1 con Limeño) y tres triunfos (3-1 vs. Platense, 2-1 vs. Alianza y 4-2 vs. Chalatenango) por parte de los pupilos de Roberto Gamarra llegó a su fin en la fecha anterior, con la caída 0-1 ante 11 Deportivo. Encuentro aguerrido en el que los fronterizos les robaron la cuarta plaza. Con lo pareja que está la cima, es potable la posibilidad de trepar escaños si sacan buenos resultados en las seis fechas que quedan.

Firpo vs. FAS: cómo llegan los visitantes

Con la derrota 0-1 ante Alianza, los fasistas dejaron ir 14 años de invicto en su casa. Clásico en el que dominaron pero les faltó eficacia. "Nos equivocamos en un momento importante del partido, pero la entrega y los momentos de buen fútbol que tuvo el equipo me dejan cierta tranquilidad", expresó Jorge Rodríguez. Antes, habían vencido 2-1 a Limeño e igualado 0-0 con Platense. Ahora, irán a Usulatán sin margen de error y con las bajas de Rudy Clavel (no se recuperó de la entrada de Romero) e Íbsen Castro (acumulación de amarillas).

Firpo vs. FAS: último partido entre ambos

El último cotejo en el que ambos equipos se enfrentaron data del 29 de agosto, en la fecha 7 del actual Torneo Apertura. Aquel día, FAS le ganó 3-1 a Firpo con tantos de Zúniga, Torres y Peralta. La única diana pampera la marcó García.