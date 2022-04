El equipo del Seattle de Alex Roldán ganó con un global de 4-2 ante el New York City y avanzó a la gran final de la Concachampions.

Con Alex Roldán en el once titular el Seattle Sounders ganó con un global de 4-2 ante el New York City y avanzó a la gran final de la Concachampions. Ahora su rival serán los Pumas de la UNAM, que el martes eliminó a Cruz Azul con un marcador agregado de 2-1. Roldán aportó para que por primera vez en la historia del club estadounidense se avance a una final de este torneo.

En este sentido Concacaf anunció de manera oficial el calendario para la Final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2022 (SCCL). La serie final de ida y vuelta entre Pumas UNAM (MEX) y Seattle Sounders FC (USA) está programada para el 27 de abril (partido de ida) y el 4 de mayo (partido de vuelta), en la Ciudad de México y Seattle, respectivamente.

Calendario para la final de Concachampions

* En ET (hora local) y el club local aparece primero



- Miércoles, 27 de abril de 2022 – Final de Ida

22:30 (21:30) Pumas UNAM vs Seattle Sounders FC - Estadio Olimpico Universitario, CDMX, México



- Miércoles, 4 de mayo de 2022 – Final de Vuelta

22:00 (19:00) Seattle Sounders FC vs Pumas UNAM – Lumen Field, Seattle, WA, Estados Unidos

Recordemos que el ganador de esta competencia de clubes será coronado campeón regional y representará a la confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022 (FCWC). El actual campeón de la SCCL es el CF Monterrey (MEX), quien derrotó al Club América 1-0 en la final del 2021.

Alex Roldán tendrá una oportunidad de oro para cerrar con el pie derecho esta temporada, luego del fracaso de la Selección de El Salvador en las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022. Roldán desde de banda derecha es uno de los indiscutido del equipo estadounidense y ahora están a dos partidos de quedarse con el título de la Concachampions por primera vez en su historia.