El argentino no dio más como entrenador de San Lorenzo y podría regresar al fútbol centroamericano.

Pedro Troglio terminó su aventura como director técnico de San Lorenzo luego de perder por penales ante Racing de Córdoba en San Luis por la Copa Argentina. Tan solo después de una victoria ante Talleres en Córdoba, cuatro empates y cinco derrotas, su etapa como entrenador del Azulgrana llegó a su final. Si bien la directiva le había solicitado a Troglio que continuara, él mismo tomó la decisión de dar un paso al costado.

Así lo expresó el entrenador argentino después de la eliminación en Copa Argentina: "Me pidieron que siguiera, pero decidí dar un paso al costado. Lo mejor es descomprimir y que puedan buscar un entrenador que pueda animar. Lo más justo es que me vaya a mi casa y esté con mi familia. No es bueno estar dos o tres meses sin ganar un solo partido", sentenció Troglio.

¿Opciones en Centroamérica?

Sí, pero está vez podría ser a nivel de Selecciones. Y es que en Panamá y Honduras el panorama con su entrenador no está muy clara y poder contar con la opción de Troglio sería más que positivo. En el caso de Panamá, todavía la renovación de Thomas Christiansen no es un hecho y luego de haber estado cerca de Qatar 2022, de no seguir, una de las opciones principales sería el argentino.

Por otro lado, en Honduras también ven con buenos ojos la llegada de Troglio, después del fracaso en las Eliminatorias de Concacaf y además recientemente con la no continuidad El Bolillo Gómez, el candidato para asumir la responsabilidad de la Selección de Honduras es el argentino. Además tomando en cuenta que ya conoce el balompié catracho gracias a su exitoso paso por Olimpia.