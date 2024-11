Rompe el silencio: el mensaje de Keylor Navas para el que podría ser su nuevo equipo.

El momento para el que Keylor Navas se estuvo preparando anímica y físicamente en los últimos meses parece estar acercándose, pues todo indica que finalmente tendría nuevo equipo en 2025.

En julio, cuando se desvinculó de PSG, el guardameta regresó a su natal Costa Rica para “cargar baterías de nuevo”, aseguró en el programa Tiempo Final. Y terminó descifrando que su deseo de seguir jugando está intacto.

Después de entrenarse por su cuenta, aunque Saprissa y La Sele también le abrieron sus puertas con la intención de ayudarlo, un grande del área parece haber golpeado a la puerta del futbolista de 37 años.

¿Dónde jugará Keylor Navas en 2025?

Según varios medios y periodistas mexicanos, Keylor Navas estaría cerca de fichar por Rayados de Monterrey, que podría dar un cimbronazo en el mercado internacional pensando en su participación en el Mundial de Clubes 2025.

De hecho, Navas viajó el martes a Estados Unidos para seguir la participación de su hijo, Mateo, con la academia Fútbol Consultants en la Copa Rayados. Y desde allí dedicó unas bonitas palabras, que adquieren otro tinte en medio de los rumores que lo vinculan con el club.

El mensaje de Keylor Navas… ¿A su nuevo equipo?

Keylor Navas felicitó a su compatriota Amelia Valverde, quien se consagró bicampeona de la Liga BBVA Femenil con Monterrey y podría fungir como una suerte de comodín para acercarlo a uno de los grande de México y la Concacaf.

El propio Navas aseguró días atrás que no ve con malos ojos un posible arribo a la Liga MX: “Creo que la MLS y el fútbol mexicano han crecido muchísimo, son ligas que no son lo mismo de hace diez años, ya hay bastante nivel, hay que sudarse la camiseta. Sí podría ir ahí, no hay problema”, sentenció.