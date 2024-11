Keylor Navas no se guardó nada para referirse a una polémica que involucra al Real Madrid.

Keylor Navas habló recientemente sobre su futuro en una entrevista con el periodista Yashin Quesada durante el programa Tiempo Final, transmitido por FUTV. En la conversación, el arquero compartió detalles sobre los próximos pasos en su carrera profesional, dejando en claro que todavía tiene mucho por ofrecer en el mundo del fútbol.

Además, Navas confirmó que el interés del Barcelona en contar con sus servicios fue genuino, y aprovechó para relatar lo sucedido durante las negociaciones. Sus declaraciones arrojaron luz sobre un episodio que había generado gran expectación en el entorno futbolístico y entre los aficionados.

¿Qué compartió Keylor Navas sobre el Real Madrid y Barcelona?

“Con el Barcelona sí hubo acercamientos, hubo conversaciones con mi representante y demás, pero al final yo creo que los clubes toman decisiones y ya todos sabemos lo que pasó ”, comentó Keylor Navas.

“La verdad creo que fue complicado, porque obviamente uno tiene el corazón blanco, entonces en el momento que esa oferta pudo haber llegado a mi representante, tuvimos que analizar bien la situación para tomar una decisión, pero fue muy complicado”, sentenció Keylor.

¿Volverá a jugar Keylor Navas en Costa Rica?

No olvidemos que Keylor Navas no ha disputado un partido oficial desde mayo de 2024. A pesar de la pausa en su actividad profesional, el experimentado arquero no cierra la puerta a la posibilidad de regresar a jugar en Costa Rica.

Según sus propias palabras, siente que este podría ser el momento adecuado para considerar un retorno al fútbol de su país natal, dejando abierta la posibilidad de vestir nuevamente los colores de un club costarricense.