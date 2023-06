Pese a que tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Alajuelense, Giancarlo González parecería tener un pie afuera del club. Los rumores lo ubican cerca de Municipal de Guatemala, pero todavía no habría nada avanzado por parte de los Rojos.

Sobre la situación de Pipo, Joseph Joseph salió hablar y confirmó como se encuentra actualmente su situación. El presidente de la Liga despejó cualquier runrún sobre su avanzada llegada al equipo chapín en este mercado y también negó tener propuestas formales por el defensor central.

“No tenemos ningún tipo de ofertas ni ningún tipo de comunicaciones hasta este momento”, reveló el mandamás del club Manudo. De todas formas, no descartó que haya salida de nombres importantes para la siguiente temporada. La idea es renovar la plantilla y que el promedio de edad no sea tan alto, por lo que González podría ser uno de los que se vayan.

Sobre esto, agregó Joseph Joseph en la conferencia de prensa que dio ante los medios: “No puedo contestar en este momento si se darán más cambios, así como puede haber salidas, pues en ese caso también habría entradas. Solo el tiempo lo dirá”.

El nivel de Pipo ha sido cuestionado durante gran parte del Clausura 2023. No tuvo un gran papel en los partidos importantes y sobre todo en la final contra Deportivo Saprissa. Esto hace que el defensa de 35 años esté con un pie casi afuera de Alajuelense para la siguiente temporada.