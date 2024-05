Keylor Navas se convirtió en noticia tras confirmar su salida del PSG a través de un comunicado en sus redes sociales. El jugador no solo tuvo palabras de agradecimiento para el club, sino también para sus compañeros y la afición. En ese sentido, su esposa Andrea Salas junto a sus hijos, dejó unas palabras dedicas al conjunto parisino.

Navas llegó al PSG en 2019 procedente del Real Madrid, donde había ganado tres Champions League. En París el guardameta costarricense ha conquistado un total de nueve títulos: tres Ligue 1, dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga, dos Supercopas de Francia y una Copa de los Campeones. Por ende, la familia del centroamericano compartió el siguiente mensaje.

¿Cuál fue el mensaje de la esposa de Keylor Navas en sus redes sociales?

“De nuestros últimos partidos. Muchas gracias parque de los príncipes, familia PSG, por regalarnos tantas emociones, canciones, alegrías y tristezas, que se viven con el corazón, afición, staff”, afirmó la esposa de Keylor Navas en sus redes sociales.

“Gracias a las personas buenas que Dios ha puesto en nuestro camino a los que nos llevamos como amigos, nuestra familia parisina mejor dicho Gracias por tanto apoyo y cariño durante estos 5 años! Les deseamos muchas alegrías”, sentenció.

El mensaje de Keylor Navas en sus despedida

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, fue el mensaje de Keylor Navas.

Keylor Navas con el PSG

Recordemos que Keylor Navas no solo destacó por su talento bajo los tres palos, sino también por su intachable profesionalismo, humildad y liderazgo. Siempre se entregó al máximo en cada partido, ganándose el respeto de sus compañeros, entrenadores y la afición.