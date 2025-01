Problemas de dinero: en México revelan cómo se dio la llegada del Piojo Herrera a Costa Rica.

Después de mucho evaluar entrenadores, finalmente la Fedefútbol se inclinó por contratar a Miguel Herrera para que se haga cargo de Costa Rica.

La elección estuvo a cargo de Ignacio Hierro, el nuevo Director Deportivo de Selecciones, quien barajó diferentes posibilidades antes de llamar al Piojo.

ver también "Por el manejo del vestidor": así fue la primera pelea del Piojo Herrera en Costa Rica

Una de ellas fue Juan Carlos Osorio y otra, Ignacio Ambriz, aunque finalmente tanto el colombiano como el otro mexicano quedaron descartados. Y ahora se supo por qué.

Los problemas de dinero que terminaron con el Piojo Herrera en Costa Rica

Osorio fue la primera opción pero a la vez, el primer descartado de la federación costarricense, que luego evaluó a los dos mexicanos a la par pero no dudó a la hora de llamar al Piojo Herrera. ¿Pero por qué?

Así lo explicaron en Fox Sports México. “Cuando llegó Nacho Hierro como director deportivo contactó a los dos técnicos mexicanos y dijo que había dos opciones. Hierro hizo un estudio, incluso dos días antes de que se diera el nombramiento vino el presidente de la Federación de Costa Rica a cenar con Miguel Herrera y Nacho Hierro para platicar el plan“.

El Piojo Herrera debutará en Costa Rica contra Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Cuánto influyó el salario a la hora de la contratación del Piojo Herrera

“Que el señor Osorio no haya pasado el segundo filtro no quiere decir que le dejó el trabajo, no pasó el filtro y después se quedó Miguel y otro, pero se decidieron por el Piojo por el manejo de vestidor, por el conocimiento que tiene y porque sacrificó dinero para llegar a ser técnico de Costa Rica·, revelaron en el mencionado medio.

ver también Golpe desde México: Miguel Herrera recibe una noticia que en Costa Rica le querían ocultar

“Herrera dijo ‘yo acepto’, y si después se dan estas cosas podemos hablar después de mejoras económicas”, concluyeron en el informe.