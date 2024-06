Club Sport Herediano presentó de manera oficial el entrenador Walter Centeno, quien tomará las riendas del equipo y así hacerse cargo del Torneo Apertura 2024 de Costa Rica. En la ceremonia el técnico abarcó varios temas, desde sus expectativas y también su relación en el club.

El Paté también aclaró su relación con el presidente Jafet Soto, con quien tiene un respeto mutuo y también admiración, así como su relación con el club de su vida, Saprissa, con el que ahora tendrá que enfrentar y así intentar quitarle la hegemonía.

Su relación con Jafet Soto

“Jugamos juntos en la Selección. En una Copa UNCAF fuimos compañeros de cuarto. No nos hablábamos pero después nos hicimos compas. Siempre ha habido un respeto y admiración a nivel personal”, dijo.

“Ellos (Junta Directiva de Herediano) me conocen a mí, saben cuál es mi personalidad. Nos hemos tenido un gran respeto. El destino nos unió y solo queda trabajar en conjunto”, agregó el Paté.

Su relación con Saprissa

“Tengo 13 años de haberme retirado, es pasado. Durante ese tiempo siempre fui un profesional. Ahora mi carrera es de director técnico, soy un profesional y me debo a mis jefes”, afirmó.

“Me están dando una oportunidad que muchos no me han dado, tengo que ser agradecido. Voy a trabajar como un profesional. Al día de mañana me iré de acá y espero dejar las puertas abiertas”, añadió.

Mensaje a los aficionados

“El trabajo es la clave. El torneo es de seis meses y hay cosas internacionales que vamos a pelear. Esperen el máximo esfuerzo mío. Si hay algo que me gusta es la pasión que le tengo a fútbol. Lo que se viene es bueno”, concluyó.