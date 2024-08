Pasan los días, el mercado de Europa está cada vez más cerca de cerrarse y Keylor Navas sigue sin club. El guardameta sigue en Costa Rica y no hay avances por parte de ningún club para llevárselo en el corto plazo.

Esto no significa que no haya habido interesados por el ex PSG. Hubo muchos equipos que intentaron convencerlo, pero terminaron ahuyentados por el salario que pide. Así fue como le cerraron la puerta y se terminaron inclinando por otras opciones.

Hoy se confirmó que un club que lo tenía en carpeta terminó eligiendo a otro futbolista. En este caso, a un portero más joven que descendió con su equipo, pero se destacó por su gran nivel ante la gran cantidad de llegadas que recibía.

¿Cuál es el equipo que le cerró la puerta a Keylor Navas?

Hoy se confirmó que Augusto Batalla será nuevo jugador del Rayo Vallecano. El equipo de las afueras de Madrid había negociado con Keylor Navas, pero estaban muy lejos desde los números y se terminó cayendo el pase.

Augusto Batalla le ganó la pulseada a Keylor Navas

Esta posibilidad era perfecta para el costarricense, quien tiene una casa en la capital española y había declarado que le gustaría vivir ahí cuando se retire. Lamentablemente, terminaron yendo por el portero que llega desde el Granada.

Batalla descendió con su equipo, regresó a River Plate y como no lo tuvieron en cuenta fue vendido al conjunto madrileño. Su salario será mucho más bajo que el que pedía el tico ¿El futuro de Navas? Sigue siendo un misterio.