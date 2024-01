Oficial: Giancarlo González no continuará en Alajuelense en el 2024

Después de 3 años en Alajuelense, Giancarlo González no seguirá defendiendo la camiseta del club Manudo en el 2024. El club decidió hacer oficial hoy la salida de un histórico que estaba en la incertidumbre de continuar o no por una temporada más.

La Liga lo confirmó mediante un posteo en redes sociales en el que confirmó que Pipo no estará más. Pusieron un mensaje de agradecimiento por su paso y los trofeos que obtuvo desde que regresó del fútbol estadounidense en el 2021.

“Gracias Pipo” El capitán e histórico futbolista manudo no seguirá en el club, luego de más de 200 partidos defendiendo la rojinegra y 5 títulos en su palmarés con nuestra institución. ¡La Liga siempre será tu casa, Pipo!”, fue el mensaje de Alajuelense.

El contrato de González finalizó el 31 de diciembre del 2023 y todavía no se había definido si le iban o no a extender su vínculo. La llegada del central canadiense, Manjrekar James, fue el indicio que dio el club para adelantar que no continuaría el experimentado defensor.

¿Cómo le fue a Giancarlo González en el pasado Apertura 2023?

Giancarlo González disputó 16 partidos, 15 como titular, y marcó 3 goles en el Apertura 2023. Fue muy importante en la obtención de la Copa Centroamerica, en la que jugó todos los encuentros desde el arranque. Tuvo mucha continuidad con Andrés Carevic.

Además, Pipo tuvo actividad con la Selección de Costa Rica en la Liga de Naciones 2023/2024. Gustavo Alfaro lo convocó en este nuevo ciclo de la Sele y estuvo desde el arranque en las dos derrotas frente a Panamá.

¿Dónde jugará Giancarlo González?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Ginacarlo González está en negociaciones con Sporting FC. El central firmaría un contrato por un año y es la opción más importante que tiene. Además, tiene otros dos ofertas esperando.

