La Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023 está cada vez más cerca de comenzar. Todos los participantes están puliendo detalles de cara a semejante evento, el cual comenzará el jueves 20 de julio y encontrará su clímax exactamente un mes después, el 20 de agosto. Centroamérica tendrá dos representantes: Panamá y Costa Rica.

En relación a esta última, su convocatoria definitiva ya fue anunciada. La misma tuvo una gran repercusión, ya que no aparecen los nombres de importantes jugadoras, como es el caso de Noelia Bermúdez. Una gran cantidad de especulaciones afloraron, sobre todo aquellas que apuntan a la estrecha relación entre ella y Shirley Cruz, la histórica centrocampista que no estuvo ni en la lista preliminar.

Noelia Bermúdez habló sobre su ausencia

Lejos de quedarse de brazos cruzados, firme a su posición en cancha, los estiró. Y cómo los estiró. Mediante una carta publicada en sus redes sociales, le lanzó un dardo muy contundente a las “jerarquías” y sostuvo que la decisión de no llevarla a Oceanía no responde a motivo futbolístico alguno.

“Qué doloroso tener que escribir esto, no les niego que estoy destrozada. Por muchos años he trabajado con la mentalidad de poder representar a mi país y mi desempeño deportivo así me lo ha permitido. El sueño de poder estar en mi segundo mundial mayor, se esfumó, y sé que no existen motivos deportivos para que sea de esa manera. Desde hace un tiempo atrás, en cada fecha FIFA, se me ha negado la posibilidad de poder competir en igualdad de condiciones, ustedes han sido testigos de eso“, comienza la misiva.

Tras ello, prosigue: “Puedo asegurar que, en cada entrenamiento me entregué con la consigna de ser merecedora de una oportunidad, pero hace algunos meses tras las decisiones internas, fui entendiendo que por más trabajo y buen rendimiento eso no iba a llegar; aún así seguí intentándolo, porque el amor a la Selección de Costa Rica podía más que cualquier cosa. Charlyn Corral (México), Natalia Gaitán e Isabella Chaverri (Colombia) son amigas y futbolistas a las que he admirado por su valentía de no callar ante las injusticias y desigualdades. Hoy me toca a mí vivir la misma situación, se me ha cerrado la puerta de la Tricolor por mi opinión y tener puntos de vista opuestos a los que piden las jerarquías“.

“Hoy se termina un sueño, mi sueño; pero puedo seguir mi camino con la frente en alto. Mi conciencia, mi trabajo y mis valores, así me lo permiten, y estos últimos nunca serán negociables. El 21 de julio voy a estar frente al televisor apoyando a mis compañeras y enviándoles todo mi apoyo. La Selección está llena de extraordinarias y talentosas jugadoras y por ellas, solo por ellas, deseo los mejores resultados. ¡Gracias familia del fútbol por tanto apoyo!“, concluye.