Quinto pero a tres puntos de los líderes en el Apertura 2024 y después de haber ganado los dos partidos que disputó por la Copa Centroamericana, el momento de Saprissa no parece tan malo.

Es que más allá de las derrotas en el inicio de la temporada que sufrió ante Herediano por la Supercopa, contra Alajuelense en la Recopa y frente a Sporting San José en el debut del torneo, el equipo se ha ido acomodando pese a la gran cantidad de lesionados y Vladimir Quesada viene encontrándole la vuelta a la situación.

Sin embargo, todo eso no fue suficiente para evitar un gran enojo del entrenador, quien este viernes en la previa del duelo del domingo vs. Herediano mostró su peor cara en la conferencia de prensa y se fue.

El enojo de Vladimir Quesada en Saprissa que provocó su salida

El técnico morado fue a comparecer ante los medios en la antesala del duelo contra los florenses que jugarán este domingo a las 6 pm hora de Centroamérica en el estadio Carlos Alvarado y se molestó por la poca cantidad de periodistas.

Habitualmente se permiten dos preguntas por persona y como sólo tres periodistas acudieron a la conferencia, cuando Milton Montenegro, del Diario La Nación, quiso hacer una tercera, Quesada explotó.

“Son dos preguntas por periodista, usted Pato (por Patricio Altamirano, el encargado de prensa de Saprissa) los está ayudando y no es justo, el que está presente, está presente, yo soy responsable y vengo, los demás tienen que hacer lo mismo”, dijo enfrente de las cámaras un muy enojado Quesada.

“Yo no tengo la culpa de que los otros medios de prensa no hayan venido, usted está siendo responsable realizando sus dos preguntas, usted le está haciendo el trabajo a sus compañeros, yo no soy ningún tonto, usted cree que yo no sé que se pusieron de acuerdo“, espetó el entrenador tibaseño justo antes de levantarse e irse.

“Muchas gracias por venir, ustedes fueron responsables”, les agradeció a los presentes, estrechándoles las manos, y se marchó.