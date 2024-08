Óscar Duarte nació en Nicaragua, pero se formó en Saprissa y siempre defendió la camiseta de Costa Rica. Con La Sele, de hecho, jugó tres Mundiales, los de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El defensor de 36 años anunció hace pocas semanas la desvinculación del Al Wehda de Arabia Saudita, su último equipo, y desde entonces está abocado al AD América Managua, el club del que es presidente.

Óscar Duarte mostró su nueva camiseta

Lo que no se sabe todavía es dónde continuará su carrera Óscar Duarte, quien no se retiró y viene coqueteando con regresar a Saprissa más allá de que hasta el momento no hubo novedades oficiales de ninguna de las dos partes.

Así, en las últimas horas lo que hizo Duarte fue compartir las imágenes de lo que venía prometiendo: la nueva camiseta del AD América Managua, que actualmente juega en la segunda división de Nicaragua en busca de volver a ser.

El video que compartió Óscar Duarte sobre el AD América Managua. (Instagram)

La historia del AD América Managua, el equipo de Óscar Duarte

El AD América Managua, que fue comprado por Óscar Duarte hace algún tiempo, es un club histórico del país que renació con este nombre tras la quiebra de 2014 que casi termina con una rica historia.

Con más de 50 años y tres títulos en sus vitrinas, el club le debe su nombre a que uno de sus fundadores había jugado en Colombia y era seguidor del América de Cali, institución con la que comparte colores y apodo, los Diablos Rojos.