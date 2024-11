No le gustará a Jafet Soto: el futbolista de Herediano que Jefferson Brenes quiere para Saprissa.

Jefferson Brenes se ganó a pulso su renovación en Deportivo Saprissa hasta 2028. No solo es una de las figuras del equipo y una de sus piezas más regulares, sino que le añadió capacidad goleadora a su repertorio como contención: en este semestre leva 6 goles y 5 asistencias en 23 partidos.

Su buen nivel le permitió también regresar a la Selección de Costa Rica, para la cual no era convocado desde su época en Herediano . De allí se marchó hace un año por la puerta de atrás, debido a una reestructuración en la plantilla y la llegada de otro pivote desde Tibás, Jeylon Hadden.

Sin embargo, se llevó un gran concepto de un talentoso jugador florense, al que le gustaría tener como compañero en la “S”.

El futbolista de Herediano que Jefferson Brenes quiere para Saprissa

Fue en un ping-pong de preguntas con la cuenta de TikTok de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) que Jefferson Brenes reveló que la gustaría fichar para Saprissa al delantero Andy Rojas.

ver también Saprissa se adelanta al mercado y anuncia la llegada que la afición tanto pedía

“Me parece que ‘Tuti’ es buena ficha. Me gustaría que esté en mi equipo. Me llevo muy bien, lo tuvo en Heredia y desde que lo vi en el alto rendimiento me gustó mucho y creo que por ahí aprovechar la oportunidad. Me gustaría mucho”, reveló el volante.

Publicidad

Publicidad

Rojas, de 18 años, es uno de los protegidos de Jafet Soto, técnico, gerente general y presidente del Team. Y en el semestre pasado trascendió que varios equipos del extranjero mostraron interés en él: se habló de la Italia, España, Países Bajos, Escocia y la MLS, entre otros, como posibles destinos.

En este semestr, Andy Rojas hizo 5 goles y dio 2 asistencias en 21 juegos con Herediano.

Publicidad

“Es extraordinario, muy maduro, es muy centrado. Me parece que está muy bien guiado en casa por Jafet, por nosotros. Hablamos mucho, pero es un niño todavía, nosotros lo cuidamos, lo aconsejamos para que él siga por su mejor desarrollo, debe centrarse en estudiar” , le dijo Héctor Altamirano, ex DT florense, a ESPN.

Publicidad

Brenes y Rojas han jugado juntos por última vez en el empate 0-0 de la Sele con Guatemala, el 10 de setiembre, por la fase de grupos de la Liga de Naciones. “Tuti” ingresó en los 17 minutos finales, mientras que la figura del equipo Morado disputó todo el encuentro.