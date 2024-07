No es Galo ni Andy Rojas: la otra figura de Herediano que busca vender Jafet Soto

Mientras Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, se prepara para gestionar las posibles salidas del capitán Orlando Galo y del joven Andy Rojas, otra pieza clave del equipo encendió las alarmas con sus recientes declaraciones.

Se trata de Fernán Faerron, el defensor de 23 años quien recientemente se reintegró al plantel tras no haber sumado minutos en la Copa América 2024 con la selección de Costa Rica.

Faerron quiere ser legionario

El nacido en Oreamuno dejó claras sus intenciones en una entrevista reciente. “Estoy tranquilo, trabajo el día a día, si hay opciones (de otros clubes) o no, no me compete”, comentó inicialmente.

Sin embargo, Faerron reconoció que sueña con repetir la experiencia que vivió cuando defendió los colores del Hamarkameratene, equipo de la Primera División de Noruega.

Fernán Faerron analiza ofertas (CRHoy)

“Pero claro que me gustaría, sería bonito volver a Europa, ser legionario. Ya hay opciones y estamos viendo la mejor, si no conviene, me quedo feliz en Herediano”, manifestó el defensor.

La postura de Herediano ante la salida de sus figuras

Por su parte, Roberth Garbanzo, gerente deportivo del equipo que preside Jafet Soto, confirmó el interés en los jugadores. “Lo de Orlando Galo viene desde hace meses, lo de Andy Rojas desde que debutó hay interés y ahora se sumó Fernán Faerrón que hay un chance y estamos viendo”, reveló.

“Esperamos tomar la mejor decisión para el club, tanto en lo económico como en lo deportivo para ellos. Hay dos ofertas formales por Orlando, igual que por Andy. Yo no les voy a decir nombres de los equipos”, cerró Garbanzo.