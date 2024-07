Son amigos, pero no piensan lo mismo y lo dijeron.

Faerron vs. Kenneth Vargas: la gran diferencia que divide a Costa Rica

Fernán Faerron y Keneth Vargas fueron compañeros en herediano y son amigos. De hecho, vienen de compartir plantel en Costa Rica durante la Copa América 2024, sin embargo hay una gran diferencia entre ellos que quedó ventilada en las últimas horas.

Lo que los une, además de su carrera, es que ninguno de los dos fue tenido en cuenta por Gustavo Alfaro en el reciente torneo continental: no ingresaron ni un minuto en ninguno de los tres partidos. Sin embargo se lo toman distinto.

Qué piensa Fernán Faerron de Gustavo Alfaro

A diferencia de Kenneth Vargas, que tras no haber visto acción en la Copa América 2024 publicó una carta en la que no escondió su frustración y aseguró haber merecido más chances, Fernán Faerron decidió ser más medido.

“Para uno como jugador es difícil, pero siempre estuve apoyando al grupo que entrenó y trabajó de la mejor manera. Lo que puedo decir es que fue una experiencia increíble”, aseguró el defensor que permaneció en el banco durante los tres encuentros de La Sele.

Faerron podría tener las horas contadas en Herediano. (IMAGO)

Una frase que va por la vereda opuesta a Kenneth Vargas, quien había contado en una carta lo mal que la pasó. “He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído (…). No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección”, habían sido las palabras del delantero.

¿Fernán Faerron de va de Herediano?

Por otra parte, en la misma entrevista con el diario La Teja, Faerron habló de sus ganas de volver a ser legionario. “Estoy tranquilo, trabajo el día a día, si hay opciones o no, no me compete”, dijo primero y luego fue más allá.

“Pero claro que me gustaría, sería bonito volver a Europa y ser legionario. Ya hay opciones y estamos viendo la mejor, si no conviene, me quedo feliz en Herediano”, aseguró el defensor de 23 años que ya tuvo un paso por el Hamarkameratene noruego.