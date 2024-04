Sigue la novela de Marcel Hernández y Cartaginés. El presidente de los Brumosos, Leonardo Vargas, había salido a atacar al cubano y el delantero le contestó. Ahora, el que se metió en el medio fue el reciente entrenador despedido, Mario García.

El estratega mexicano fue consultado sobre el rol que ocupaba el atacante y contó toda su verdad. Aseguró que el caribeño no se metía en las decisiones, ni tampoco busca imponer a algunos compañeros, pero que sí hubo rispideces en su relación.

“Yo oigo a todos los jugadores, no solamente a Marcel Hernández, desde el día 1 trabajamos la forma de juego, es muy completo y muy tensa la forma de trabajar y se veía en la cancha, el equipo sufría un espasmo anímico en ocasiones”, comemzó declarando Mario García.

¿Por qué Mario García decidió sacar a Marcel Hernández del equipo titular?

En la entrevista con ESPN, Mario García explicó: “Yo senté a Marcel Hernández porque necesitaba de un esfuerzo de los delanteros diferente, y es un fútbol más moderno, esa transición cuesta, yo renuncié porque querían que renunciara. Yo no vine a ganar dinero, a ser un mercenario, vine a hacer las cosas bien”.

¿Hubo problemas entre Marcel Hernández y Mario García?

El entrenador mexicano reveló: “No tuve problemas directos con Marcel, quizá esta última declaración que dio en donde decía que no lo conocía. Lo saqué faltando diez minutos y habló sobre sus compañeros, y eso no me parece ni en China, ni en la Premier, ni en ningún lado, eso no me parece y por eso, pero yo no tuve ningún problema, esto lo tengo que señalar, esto no es adecuado de equipo de fútbol de asociación”.

Y agregó: “Salió de cambio, salió enojado, pidiendo explicaciones… no puedes salir diez minutos entonces, eso está mal, lo sacamos porque, pero tendría que haberlo sacado minutos antes porque en eso le respetaba mucho el esfuerzo que hacía, la realidad es que es un programa que se hace más grande de lo que tiene que ser”.

Para finalizar, explicó por qué Marcel no jugaba: “Yo como entrenador, mi 9 corre 11 km, me da igual que meta o no goles, mi 9 corre 11 kms, 12 en algunas ocasiones, pueden ver mis partidos. Aspiro a que mi delantero corra eso, ni le pido goles, llegan solitos, para llegar a ese nivel se necesitan chorros de trabajo”.

