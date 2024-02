Jostin Daly ha estado en el ojo público, especialmente después de su participación en el amistoso contra El Salvador, donde anotó un gol contribuyendo al triunfo de la Selección de Costa Rica por 2-0. Sin embargo, las declaraciones del seleccionador Gustavo Alfaro sobre la situación del delantero en el Club Sport Cartaginés han generado un intercambio de opiniones.

El DT de la Sele, en sus declaraciones, destacó el potencial del atacante de los Brumosos y señaló la importancia de que el jugador cuente con continuidad en su equipo. Además, hizo hincapié en la necesidad de que juegue en su posición natural para poder desplegar todo su talento.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre el presente de Jostin Daly en Cartagínes?

Sobre Jostin Daly, Gustavo Alfaro dijo: “Es un futbolista que cuenta con un biotipo que necesitamos, lamentablemente no tiene continuidad en su equipo y cuando participa juega en un lugar en donde no es el puesto del él, a veces lo hacen jugar por la banda y por ahí el juego de él se diluye, ojalá pueda tener más ritmo, él con continuidad puede tener cosas muy buenas”.

Estos dichos no cayeron bien a Mario García, el actual entrenador de Cartaginés. El estratega mexicano salió hablar y le respondió directamente al argentino. Además de destacar la versatilidad de su jugador, invitó al DT de la Sele a que vaya a ver el trabajo que hacen en los Brumosos.

¿Qué le respondió Jostin Daly a Gustavo Alfaro por el caso Jostin Daly?

Jostin Daly le dijo a Gustavo Alfaro: “Debería informarse y conocer un poquito mejor. Jostin juega como centro delantero, pero también tiene la habilidad para jugar por fuera. Con mucho gusto lo invito a un entrenamiento para que vea nuestro trabajo. Entiendo que en este país hay pocos delanteros con la fuerza, potencia y biotipo de Daly”.

Y cerró: “Al igual que el técnico de la Selección de Costa Rica, juego con un 9 y Marcel (Hernández) lo viene haciendo bien, no podemos cambiar a una figura que viene dando resultado. Actualmente la tendencia en el fútbol es tener jugadores más polifuncionales y con ciertas características en la posición de delantero, no que solo sea una referencia en el área. A Daly lo he utilizado como media punta para que tenga más opciones y que pueda aprender más del juego“.

