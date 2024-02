Gustavo Alfaro sobre el partido de Costa Rica vs Honduras: “El que cometa un error, se va para casa”

La Selección de Costa Rica sigue su preparación para el repechaje rumbo a la Copa América 2024, donde enfrentará a Honduras, encuentro el cual ya está en la mente de Gustavo Alfaro quien tras el amistoso ante El Salvador del viernes, no dudó en hablar del choque ante la H.

Alfaro mencionó que es claro que se debe seguir trabajando, esto a pesar del triunfo ante La Selecta, porque el duelo versus los catrachos será diferente, incluso se atrevió a decir que el que comete un error se va para casa, tomando en cuenta que la serie es a un único enfrentamiento.

El partido vs Honduras

“Tenemos que seguir trabajando para que los chicos entiendan que debemos jugar a uno o dos toques, que sea rápido. Ahora, el partido ante Honduras será diferente, el que cometa un error se va para casa”, analizó.

“Me encantaría, aunque esto es más un deseo mío que una situación concreta y quiero hacer dos giras, ir a visitar a los chicos en Europa y otra en México y Estados Unidos. Tener al menos un partido más. Ojalá tengamos algo más y si no puede ser, al menos tener algo con los Sub-23. Tenemos que hablar con los presidentes para seguir sumando cosas con la selección”, agregó.

La preparación

“Si es por mí, entrenaría con los muchachos 2-3 días en el Proyecto Gol, aunque sea un día tener a los defensas, volantes o delanteros, entiendo que hay fechas entre semana. Pero necesitamos aprovechar el tiempo que tengamos”, comentó

“Hay muchos jugadores que no están y no es un dato menor, son jugadores que están en Europa, Sudamérica. Espero viajar a Europa para hablar con Keylor, Brandon y no dudo de que vamos a mejorar”, finalizó.

Los ticos por el momento no han confirmado un nuevo fogueo, pero se espera tener uno más para definir los últimos detalles en el equipo y así llegar en buena forma para el vital encuentro contra Honduras.

