Keylor Navas y la Selección de Costa Rica mantienen una relación eterna. No importa que el portero haya decidido hace algunos meses dar un paso al costado y ya no vestir más la camiseta.

Leyenda y capitán, el futbolista de 37 años fue una pieza clave de la generación dorada de La Sele que hizo historia y sorprendió al planeta en el Mundial de Brasil 2014. Aquella mágica actuación lo catapultó al Real Madrid y luego ya nada fue igual.

Por eso ahora, al ser consultado sobre una interna del seleccionado, Navas no dudó en meterse de lleno en el problema.

Keylor Navas le responde a Jorge Luis Pinto

En la reciente entrevista que Keylor Navas le dio al programa El Buscador en Red de Teletica, el periodista Edgar Silva le mostró las imágenes de Jorge Luis Pinto hablando mal de él y el portero le respondió al DT que lo dirigió en el Mundial 2014.

Pinto había contado en modo crítico que a Navas le gustaba jugar al poker hasta las 4 de la mañana, a lo que Keylor contraatacó: “Yo nunca he hablado del señor, siempre he tratado de respetarlo, cosa que él no ha hecho con muchos de nosotros”, empezó el portero.

Keylor Navas y Jorge Luis Pinto en el Mundial 2014. (Getty Images)

“Lo que dijo no es verdad. Él siempre ha sido una persona que se dice estricta, ¿entonces cómo van a existir partidas de poker hasta las 4 de la mañana en una selección?”, se preguntó Navas para seguir negando al técnico colombiano.

“Es más, hace poco salió una persona de su cuerpo técnico a decir que eso no es verdad”, reiteró el jugador. “Nunca me he sentido en la obligación de desmentir algo porque yo sé que no es cierto y todos los que me conocen y los que están dentro de la Selección saben que no es cierto”.

El contraataque de Keylor Navas

Como si esas palabras no hubiesen sido suficientes, Navas fue más allá: “Más bien a mí lo que me parece es triste que él formara parte de la Selección más exitosa de Costa Rica y nunca le diera mérito a nadie: nunca le ha dado un mérito a los futbolistas que fuimos los que estuvimos dentro de la cancha”.

“Yo no le quito el mérito a él de lo que pudiera aportar, que para algunas personas puede ser mucho y para otras poco, pero Costa Rica para ese Mundial tuvo una Selección privilegiada de futbolistas que se esforzaban día a día en sus equipos en ligas importantes donde jugaban contra jugadores de nivel top para cumplir el sueño que nosotros teníamos”, concluyó Navas, contundente contra Jorge Luis Pinto.