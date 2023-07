El futuro de Keylor Navas es una incógnita. Si bien su vínculo con Nottingham Forest terminó y debía unirse a PSG para iniciar la pretemporada, el portero continúa en suelo costarricense. Aunque no por ello es ajeno a las novedades, pues Luis Campos le habría comunicado a él y a otros once jugadores que el nuevo técnico, Luis Enrique, no los tendrá en cuenta esta temporada.

L’Équipue, el prestigioso medio francés que dio a conocer esta “lista negra”, ahora reveló que existe un equipo interesado en contratar los servicios del tico. Algo que no es de extrañar, pues ofertan no le faltarán. Sin embargo, sus altas exigencias económicas serían el factor que dificultaría su salida de París.

Nottingham Forest querría la vuelta de Keylor

Keylor Navas tuvo un rol vital a la hora de asegurar la permanencia del conjunto Red en la Premier League para el curso 2023-24. El cariño que le transmitió la afición al oriundo de Pérez Zeledón —hasta le creó su propio cántico— nació por su rendimiento en cancha, donde hizo gala de sus atajadas, liderazgo y experiencia para llenar con creces los zapatos de Dean Henderson.

El arribo de Navas se dio a raíz de la lesión del guardameta inglés, quien continúa con su proceso de recuperación en las filas de Manchester United, el club dueño de su ficha. Y si bien el Forest quiere que regrese, las negociaciones no llegaron a buen puerto hasta el momento. Resta ver si la llegada de Onana desde Inter en lugar de De Gea detraba la operación en favor de Henderson.

Si no se concreta, volverían a apostar por el ex Real Madrid. Aunque, según L’Équipe, con una condición: no quieren desembolsar un gran monto debido a que al portero sólo le queda un año de contrato con PSG. Y durante el tiempo que fue Red, habría percibido un salario superior a los 7 millones de euros.