Por ahora Keylor Navas sigue siendo jugador del PSG pero sin chances en el equipo por la presencia de Gianluigi Donnarumma. Sus prestaciones en la Premier League con el Nottingham Forest llegaron a su fin y recordando unas palabras del centroamericano hace unos meses, el América de México podría sumarse como una opción para el tico.

Recordemos que Keylor Navas terminó su vinculación con el Nottingham Forest en la Premier League tras estar a préstamo del PSG. Y si bien su ficha pertenece al conjunto parisino, hoy el costarricense no tiene lugar en el equipo titular y con 36 años de edad, no sería una mala opción irse unos meses a la Liga MX con el América, tomando en cuenta que es del gusto para el centroamericano.

¿Keylor Navas ve con buenos ojos ir a la Liga MX?

Hace unos meses, Keylor Navas dio una entrevista para Paramouunt+ y aseveró que siente cierto cariño por el América de México y que de darse la posibilidad en el fútbol de este país, se iría por las Águilas.

“Uy que difícil. ¿En México en qué equipo me gustaría? Yo creo que México tiene grandes equipos, pero vamos a ver cual pudiera ser. Yo creo que para mí, me gustaría jugar en el América, me gustaría jugar ahí, la verdad es que sí”, aseveró Keylor Navas hace unos meses para Paramouunt+.

Es importante mencionar que Keylor Navas viene de hacer un buen trabajo defendiendo el arco del equipo de Nottingham Forest (a pesar de haber recibido 32 goles en 17 partidos con dos partidos sin recibir goles) y fue vital para asegurar el gran objetivo: mantener al equipo en la Premier League. Evidentemente el deseo del tico es seguir en Europa, pero una llamada desde México no le vendría mal al costarricense.