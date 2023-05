Si de piezas clave de Saprissa en el Clausura 2023 va el tema, Kendall Waston no puede faltar en la discusión. El zaguero de 35 años, al igual que el resto del plantel, está enfocado en el primer clásico que el Monstruo Morado sostendrá este jueves contra Alajuelense (8 p.m.), en el marco de la final de segunda fase de la Liga Promérica de Costa Rica.

Waston, quien hace días renovó su vínculo con la institución tibaseña hasta el 2027, es una de las piezas que podría traerle dolores de cabeza a la Liga en la serie por la capacidad goleadora que encierran esos 1,96 metros de altura: de hecho, en el presente torneo acumula 4 goles y 2 asistencias en 21 partidos.

Sin embargo, esta faceta del seleccionado nacional no es nueva y, por ejemplo, lo ha erigido como el defensor más goleador del mundo con 17 tantos —sin contar penales— del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, según la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol).

“La Catedral”, uno de los pocos reductos en donde no gritó gol

Estos números le han permitido a Waston convertir en casi todos los estadios del fútbol costarricense. Aunque, curiosamente, no lo ha conseguido en el Alejandro Morera Soto, la sede de los Rojinegros que albergará la final de ida. “Vieras que no me quita la paz”, le detalló el experimentado central a AM Prensa.

“Mi prioridad es que Saprissa gane y mi prioridad es tratar de tener la defensa bien y mantener el marco en cero. Ya si se da el plus del gol a donde sea es una bendición para mí. No sabía ese dato, hace unos meses me dijeron que nunca he anotado en el Morera Soto. En algún momento lo haré y podré abrir esa brecha“, advirtió Waston. ¿Lo conseguirá este jueves?