El Deportivo Saprissa se ha alzado nuevamente como campeón del fútbol de Costa Rica, consolidando su estatus como el equipo más exitoso de Centroamérica. Los Morados se impusieron de manera contundente en la final ante Herediano con un marcador global de 3-1.

Sin embargo, el trasfondo de esta final estuvo marcado por controversias y tensiones entre Jafet Soto, presidente y entrenador de Herediano, y Juan Carlos Rojas, máximo dirigente del Deportivo Saprissa. Tuvieron diferentes cruces en la previa a los encuentros.

Tras consagrarse campeón, el mandamás del Morado habló con la prensa y se refirió a un pacto que habían hecho con su colega del Team. Pese a que ambos dieron su palabra, Jafet tardó muy poco en romper con lo que habían arreglado.

¿Cuál fue el pacto que rompió Jafet Soto?

Rojas reveló que, previo al enfrentamiento del pasado jueves, hubo un pacto en el Comité Ejecutivo para evitar hablar del arbitraje. Sin embargo, al día siguiente, esa promesa fue aparentemente incumplida.

“Me empieza a preocupar un poquito que ciertos tonos se empiezan a subir. El miércoles en Comité Ejecutivo, yo le dije a Jafet: ‘Esto no le hace bien al fútbol, tenemos que subir el nivel, recuperar la credibilidad en el fútbol, que ha estado tan dañada. Si usted quiere decirme algo, me lo dice acá en la mesa’, no en la prensa”, afirmó Rojas en una consulta con ESPN.

“Ese día Jafet se comprometió a no hablar del arbitraje, eso fue el miércoles, pero ese tipo de cosas no le hacen bien. A mí no me afecta. Todos tenemos que poner las barbas en remojo y pensar en la industria, y cómo subir el nivel de la industria”, subrayó el jerarca sin nombrar directamente a Soto.

¿Qué había dicho Jafet Soto sobre el arbitraje?

Antes de la vuelta entre Saprissa y Herediano, Jafet Soto había asegurado que ha los Morados “de esos 38 campeonatos que tiene 5 ó 6 se los han regalado(..) les han ayudado”. Este comentario hio enojar mucho a Juan Carlos Rojas.