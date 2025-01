Jafet Soto reaccionará mal: revelan polémico audio del VAR durante la Gran Final entre Alajuelense y Herediano

La final del fútbol costarricense entre la Liga Deportiva Alajuelense y Herediano sigue generando controversias, incluso días después de su celebración. Un audio de la conversación entre los árbitros del VAR y el silbatero central Keylor Herrera ha reavivado las críticas en torno a la decisiva jugada de penal que marcó el desarrollo del partido.

La jugada en cuestión ocurrió a los 48 segundos del encuentro, cuando se sancionó un penal en contra del jugador florense Elías Aguilar por un supuesto derribo al rojinegro Celso Borges dentro del área. La acción permitió que el capitán manudo ejecutara la pena máxima y anotara, adelantando a los manudos en el marcador global por 2 a 1. Este gol tempranero favoreció a los manudos y estableció un tono tenso para el resto del encuentro.

Aunque el partido terminó 2 a 1 a favor de Alajuelense, el marcador global quedó 3 a 2 a favor de Herediano, coronándolos campeones. Sin embargo, la decisión arbitral sobre el penal ha sido un punto álgido de discusión desde el inicio, y ahora, con la liberación del audio del VAR, las dudas y críticas han escalado.

¿Qué dice el audio del VAR de la Gran Final?

En el audio, se escucha a Benjamín Pineda, árbitro a cargo del VAR, explicar la decisión. “Tenemos que ver que el defensor no juega el balón, primeramente eso”, afirma Pineda mientras observa la acción donde Aguilar aparentemente usa el hombro para desestabilizar a Borges. Luego, agrega: “Desde este punto vemos que el jugador no juega el balón, ¿tenemos alguna otra toma que indique lo contrario?”.

Cuando se le solicita a Keylor Herrera, árbitro central, que describa lo ocurrido, este guarda silencio mientras el VAR sigue analizando la jugada. Finalmente, se escucha a otro oficial decir: “Tengo una zancadilla totalmente imprudente del jugador, no veo que el jugador juegue el balón, no veo un cambio de dirección del balón”. Tras verificar que no hubo fuera de juego, se confirma la decisión inicial y el árbitro central da por cerrado el asunto.

La filtración de este audio promete causar una fuerte reacción, especialmente del técnico de Herediano, Jafet Soto, conocido por su carácter explosivo y su defensa apasionada de su equipo. Mientras algunos defienden la transparencia que ofrece la tecnología del VAR, otros cuestionan la interpretación de las jugadas y la coherencia en las decisiones arbitrales.