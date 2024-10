Los fanáticos costarricenses no encuentran explicación para lo que sucede entre Claudio Vivas y Diego Campos.

La lista de convocados de Claudio Vivas a la Selección de Costa Rica para los encuentros de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Surinam y Guatemala ha generado mucha polémica.

El tema principal de discusión ha sido la ausencia de Diego Campos, el atacante de Alajuelense que está atravesando una gran actualidad, sumando 11 goles y 2 asistencias en lo que va de la temporada.

En conferencia de prensa, Claudio Vivas no tuvo problemas en justificar la exclusión del jugador manudo, aunque su explicación dejó a más de un fanático tico desconcertado.

La explicación de Claudio Vivas para no citar a Campos

“Sostengo que Diego Campos tiene un buen nivel, que puede competir. Quizá puede sonar un poco injusto, pero también considero que hay jugadores en esta convocatoria que han tenido mayor participación en sus clubes, no quiero acumular jugadores en la misma posición”, afirmó el DT argentino.

Esta declaración del entrenador de La Sele parece estar en contradicción con algunas decisiones que tomó al momento de conformar la lista, especialmente con el caso de Álvaro Zamora.

Los números que contradicen al DT de La Sele

El extremo del Aris Salónica fue convocado a pesar de haber tenido una participación mínima en su equipo de la Super League 1 de Grecia. A lo largo de la temporada, Zamora no ha sido titular en ningún encuentro de liga y solo ha jugado 44 minutos repartidos en seis partidos, sin goles ni asistencias, lo que contrasta notablemente con la continuidad de Diego Campos en Alajuelense.

El atacante de 29 años ha sido un titular constante en Alajuelense, acumulando 743 minutos en el torneo local y 457 minutos en la Copa Centroamericana, donde ha marcado seis goles en igual cantidad de partidos.

La decisión no pasó desapercibida entre los aficionados costarricenses, quienes no han dudado en manifestar su descontento en las redes sociales. “Que llevaran a Álvaro Zamora en vez de Diego Campos a La Sele me lo tienen que explicar”, comentó un aficionado en Twitter, reflejando el sentir general de muchos.