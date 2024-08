En Saprissa se vive una fuerte crisis por su presente futbolístico. En el Apertura 2024 el arranque no fue el mejor y la caída por 2-1 contra Real Estelí por la Copa Centroamericana provocó que aumentar, aún más, las críticas a Vladimir Quesada.

El entrenador es el máximo apuntado por este presente y, debido a eso, su hermano salió a defenderlo. El periodista Yashin Quesada terminó diciendo lo que probablemente esté callando el director técnico: que hubo un muy mal mercado de pases.

¿Qué fue lo que dijo el hermano de Vladimir Quesada?

“Mientras la Liga, por la necesidad que tiene y la ausencia de títulos, apostó a construir una buena planilla y cambiar la mentalidad, Saprissa tiene una apuesta diferente y en contraposición total. Lo he dicho, reiteradamente, hay un mensaje en lo que lanza Saprissa desde la decisión de prestar jugadores titulares y muy importantes, alternativas que le ayudaron mucho“, comenzó declarando Yashin.

Y luego, agregó: “Ahí hay un mensaje, el de la Liga es, vamos con todo, están haciendo todo, esta vez contrataron mejor, en el Saprissa no solamente dejan ir a futbolistas sino que hay mensaje que no sé si lo ven así de decir ‘este es el momento de darnos el lujo de que se vayan estos jugadores’ y contratan futbolistas que no están dando la talla. Se pierden opciones, competencia interna, lo cual hacía que subiera el nivel”.

Yashin Quesada respaldó a su hermano en esta crisis de Saprissa. (Foto: Radio Columbia)

Pero esto no privó que haya críticas a su hermano. También puntualizó las decisiones que no comparte con él, pero hizo hincapié en la plantilla que le dejaron para este torneo. Se fueron las figuras y no llegaron nombres que estén a la altura de que los que se fueron.

¿Qué dijo Yashin Quesada sobre su hermano?

“Hay muchas críticas para Vladimir en las que estoy de acuerdo, decisiones equivocadas, planteamientos equivocados, cambios, pero antes todo le salía y hay un común denominador, que es el rendimiento de los jugadores“, declaró Yashin.

Y culminó: “Si hablamos que en la Liga subió Diego Campos, Aarón, Celso y los jugadores extranjeros suben el nivel, en el lado del Saprissa el rendimiento individual de los jugadores del Saprissa es un desastre”.