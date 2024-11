Gravísima acusación contra Claudio Vivas: directivo de la Fedefútbol ventila manejos turbios en la Sele.

Claudio Vivas dejó de ser el entrenador de la Selección de Costa Rica luego del empate 2-2 con Panamá (2-3 global), que la eliminó de la Liga de Naciones de Concacaf y la obligará a jugar un repechaje para clasificar a la Copa Oro 2025.

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, aclaró que el interinato del argentino iba a finalizar una vez terminara la serie con los canaleros. Y su futuro —tanto en su rol de técnico como de director de selecciones nacionales— se definirá este miércoles, en la reunión que sostendrá el Comité Ejecutivo.

Uno de los participantes de dicho cónclave será Leonardo Vargas , vicepresidente segundo del Ejecutivo y presidente de Cartaginés, quien en diálogo con La Nación dejó fuertes declaraciones contra Vivas.

Leonardo Vargas destrozó a Claudio Vivas y deslizó manejos turbios en la Sele

Vargas dejó en claro que está en contra de la continuidad de Claudio Vivas en cualquier cargo dentro de la Fedefútbol: “Yo lo dije en el Comité, que no me ha gustado lo de Claudio y se lo dije a él (…). Si al final lo terminamos quitando, que es lo lógico, yo externaré el por qué, qué pasó durante estos dos años”, alertó.

Aunque luego dejó entrever los oscuros motivos que justificarían su postura: “No me gusta el comportamiento de él en el fútbol nacional. No es claro, se acompaña de sus amigos, conoce a una persona y la hace allegada. Además, aprovecha su posición para favorecer cosas que van contra el fútbol nacional” .

“Vivas como entrenador no es que no me guste, porque el trabajo ha sido mínimo, pero creo que lo que trae atrás no le favorece, y cómo se ha ido acomodando a las situaciones. No me gusta. No ha sido drástico en decir ‘se hace esto o lo otro’, pero él se acomoda“, añadió Vargas.

Leonardo Vargas junto a Osael Maroto en el “Fello” Meza. (Foto: Rafael Pacheco Granados / La Teja)

Por último, el mandamás de Cartaginés señaló la contradicción de su doble función: “Se lo dije cuando lo escogieron como interino: ¿A quién le vamos a preguntar si falla o el proceso que va a iniciar de esos seis partidos? ¿A quién le vamos a preguntar?”.

¿Quién reemplazaría a Claudio Vivas en Costa Rica?

En las últimas horas, tomó fuerza la opción de Jeaustin Campos como posible reemplazante de Claudio Vivas en el banquillo de la Sele. Y en lo que respecta al cargo de director de selecciones nacionales, han sonado dos nombres: el mexicano Ignacio Hierro, ex Sporting, y el español Ángel Catalina, ex Saprissa, quien sería el principal candidato del Comité Ejecutivo.