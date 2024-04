El inicio del torneo del Deportivo Saprissa se vio afectado por la importante baja de Kendall Waston en la zaga central. Los Morados perdieron a uno de sus elementos más importantes de la línea defensiva y hasta el momento lo siguen extrañando. Sin embargo, Douglas Sequeira, el juvenil, ha aprovechado la ausencia de Waston y está mostrando buen nivel en el Clausura 2024.

Sumado a la lesión de Waston, Eduardo Anderson no ha sido lo que se esperaba previo al comienzo del campeonato. El defensor panameño llegó en el último mercado de transferencias, luego de un buen Apertura 2023 con AD San Carlos, pero todavía no consigue adaptarse al conjunto dirigido por Vladimir Quesada.

Y de manera precisa, Quesada se ha visto obligado a buscar alternativas y Douglas Sequeira se convirtió en una de ellas. Aun cuando en su momento se le criticó al defensor de 20 años, ahora ha recibido múltiples elogios, debido a que fue de menos a más en el torneo costarricense. En la actualidad, es uno de los puntos altos en la zaga Morada e incluso, Fidel Escobar lo elogió.

Fidel Escobar elogia el nivel de Douglas Sequeira

“Nosotros sabemos lo que Douglas (Sequeira) puede aportar y lo que pueden aportar los que juegan en esa posición. Nosotros sabemos que Kendall (Waston) es un jugador importante para nosotros, pero el chamaco (Douglas) lo viene haciendo bien. Uno tiene que hablarle por la experiencia y sin miedo, yo también sé escuchar. Al final somos compañeros, estamos en el mismo barco y uno lo apoya para que rinda y lo haga de la mejor manera”, manifestó el defensor a Deportes Repretel.

Cabe destacar que, días atrás, el propio Sequeira expresó que varios de sus compañeros más experimentados le aconsejan y uno de ellos es el propio Escobar: “Todos me hablan, Guzmán (David) es uno que me habla bastante. Mariano (Torres) también me corrige, Ariel Rodríguez igual. Fidel (Escobar) me dice que juegue tranquilo, son los de más experiencia, quienes me hablan y me dicen lo que debo corregir”, dijo hacia La Nación.

Por otra parte, es preciso señalar que Douglas, ha sido víctima de varios comentarios por el hecho de ser hijo del propio Douglas Sequeira: “Lo he manejado desde liga menor, siempre se ha hablado. Mi papá me dijo que eso siempre iba a pasar y que tenía que ser fuerte. La crítica siempre va a estar y uno como futbolista está expuesto. Yo trato de manejarlo con la mayor calma posible”, dijo en zona mixta.

Los números de Douglas Sequeira en primera división

Douglas Sequeira debutó en el Apertura 20/21 con el primer equipo de Deportivo Saprissa. En aquella temporada, el central jugó apenas un compromiso entrando de cambio. Posterior al Clausura 20/21, se marchó cedido al AD Santos, donde se consolidó y sumó hasta 16 presencias. En la temporada actual, ya alcanzó los 13 partidos.