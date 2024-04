En busca de conquistar su cuarto título de la Liga Promerica consecutivo, Deportivo Saprissa no tuvo su mejor inicio de temporada. Aun así, se ha mantenido en la lucha y solo lo separa una unidad del actual líder, Herediano. Sin embargo, la directiva Morada ya comienza a manejar nombres para reforzar su ofensiva y César Yanis surge como uno de ellos.

Después de haber tenido su primera experiencia siendo legionario en, nada más que, el fútbol español, Yanis se está consolidando ahora en Costa Rica. Su etapa en Europa mostró algunos destellos de su talento, pero no consiguió mantenerse en el Viejo Continente. No obstante, sigue demostrando su potencial en Centroamérica, con la camiseta de AD San Carlos.

Mostró mejoría con respecto al torneo anterior

El habilidoso futbolista panameño, sumó 18 apariciones en el pasado Apertura 2023, en las que marcó 2 goles y 3 asistencias. En la actual, con un San Carlos que es sub líder del Clausura 2024, Yanis también se ha convertido en una pieza esencial del conjunto Norteño, en el que acumula 3 anotaciones y 2 asistencias en 15 partidos, superando la cifra de la temporada anterior.

Deportivo Saprissa se interesa en César Yanis

Por esta razón, es probable que Deportivo Saprissa esté girando su mirada hacia Los Toros del Norte para “arrebatarle” a uno de sus elementos importantes en el presente torneo. Y es que según lo que se informó en las horas más recientes, el Monstruo Morado se podría estar interesando en César Yanis.

“César Yanis en la mira del Saprissa de Costa Rica. Una fuente prominente me dice que Yanis gusta mucho a Saprissa, se ha adaptado de maravilla al fútbol costarricense. Tiene la capacidad y es hombre de selección. Además, está recomendado por Fidel Escobar. Según mi fuente, encajaría a la perfección en el Monstruo Morado”, expresó el periodista, José Miguel Domínguez, en el programa deportivo, El Marcador.

Cabe destacar César Yanis también es uno de los habituales en la convocatoria de Thomas Christiansen en la Selección de Panamá. Aunque no logró estar en el Final Four, debido a que presentó un inconveniente en el visado y no pudo viajar hacia Estados Unidos con el equipo.

De igual forma, se espera que pueda ser parte del elenco Canalero que disputará la próxima Eliminatoria del Mundial 2026 y la Copa América 2024. Esto, siempre y cuando mantenga el nivel por el que, de manera precisa, Saprissa podría haber mostrado interés en él.