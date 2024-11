El nuevo pedido a la FIFA que involucra a Alajuelense para el Mundial de Clubes 2025.

Aunque tenue, en Alajuelense sigue viva la ilusión de poder disputar el Mundial de Clubes 2025 y saldar una “deuda” histórica. Recordemos que el torneo no se jugó entre 2001 y 2004, año en el que la Liga conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf.

La posible descalificación de León o Pachuca por violar el reglamento del torneo al pertenecer a un mismo dueño, Grupo Pachuca, podría abrirle las puertas a otros clubes de la región que hayan hecho los suficientes méritos deportivos.

En ese sentido, la Liga viene de ser distinguida por la Concacaf como el mejor equipo de Centroamérica y además está posicionada en el puesto 13 del ranking de la FIFA para el Mundial del Clubes, figurando como el primer elenco no mexicano o estadounidense del listado.

Sin embargo, la entidad que regula al deporte rey todavía no se pronunció al respecto de forma oficial. Y uno de los protagonistas del escándalo alzó la voz en medio de la incertidumbre.

Desde México le hacen un pedido a la FIFA que involucra a Alajuelense

Jesús Martínez Munguía, presidente de Club León, le exigió a la FIFA que se respete su cupo para el Mundial de Clubes 2025: “Nosotros lo ganamos dentro de la cancha y esperemos que respeten nuestro lugar”, aseguró.

Su equipo clasificó al certamen tras coronarse campeón de la Concachampions en 2023, por lo que el mandamás recalcó: “Nos costó muchísimo trabajo llegar al Mundial de Clubes, te hablo de León, donde tengo 14 años. Llegar a dos Mundiales nos costó mucho trabajo, la afición debe estar muy orgullosa de que estamos por participar” .

“Al no tener una resolución aún, no puedo hablar al respecto. No (no han dado fecha para la decisión), estamos esperando la resolución… la tranquilidad es que lo ganamos dentro del campo”, sentenció Munguía.