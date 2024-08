Warren Madrigal, el joven delantero de 20 años del Deportivo Saprissa, hizo una pausa en sus actividades diarias para despedirse emotivamente de la afición morada. En un mensaje cargado de sentimientos, el atacante confirmó que todo está listo para su incorporación al Valencia Mestalla, el filial del Valencia CF en España.

A través de las redes sociales del Morado, el atacante agradeció el apoyo incondicional de los seguidores del club. Se emocionó al recordar todo lo que vivió en el club y que se marchará para cumplir su gran sueño gracias a lo que hizo allí.

¿Qué fue lo que dijo Warren Madrigal?

“Es un poco difícil despedirme; la verdad me duele muchísimo, pero con cosas de la vida, las palabras de agradecimiento se quedan cortas para todos los que me apoyaron. Me voy con el corazón inflado de todos los momentos que pasé, de los buenos y malos instantes que viví con los aficionados del equipo”, expresó con voz entrecortada, dejando ver el profundo apego y cariño que siente por la institución y su afición.

En medio de la emoción de su nuevo desafío, Warren Madrigal compartió sus sentimientos encontrados. “Tengo muchos sentimientos; estoy feliz, pero a la vez nervioso y triste. Tener que despedirme de mi familia y estar un poco lejos es parte de ello. La verdad, voy con ilusión de hacer las cosas bien y quiero que salgan de la mejor manera”, confesó el delantero.

A pesar de la tristeza de la despedida, el nuevo legionario no pudo evitar sentirse orgulloso de sus logros. “Me siento muy orgulloso de mí mismo por lo que he logrado en mi carrera en el fútbol profesional”, afirmó. Su ascenso desde las divisiones inferiores hasta convertirse en una pieza clave del primer equipo de Saprissa es testimonio de su dedicación y talento.

El Valencia Mestalla anunció en su sitio web que ha alcanzado un acuerdo con el Deportivo Saprissa para incorporar a Warren Madrigal a su disciplina. El acuerdo contempla una cesión por una temporada con una opción de compra, lo que abre una puerta significativa para el joven talento costarricense en el competitivo fútbol europeo.

El paso al equipo español no solo representa una oportunidad para el crecimiento futbolístico del juvenil tico, sino también un desafío personal. Adaptarse a un nuevo país, cultura y estilo de juego requerirá de su resiliencia y capacidad de adaptación.