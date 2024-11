Warren Madrigal actualmente jugador del Valencia de España sigue esperando su gran oportunidad en el primer equipo. El joven atacante se ha ganado su lugar en el filial con mucho trabajo y también sumando en la Selección de Costa Rica. Sin embargo, recientemente contó algo que muy pocos sabían en suelo costarricense.

¿Podría imaginar a Warren Madrigal defendiendo un arco, usando guantes y preparándose para detener un penal? El jugador de la Selección Nacional de Costa Rica reveló un detalle poco conocido sobre sus comienzos en el mundo del fútbol.

¿Cuál fue la confesión de Madrigal que pocos conocen en Costa Rica?

El actual jugador del Valencia Mestalla, equipo filial en España, quien hace apenas unos meses brillaba en el Saprissa gracias a su control del balón, sus dribles y su capacidad goleadora, compartió una anécdota sorprendente sobre su carrera. Confesó que en sus inicios estuvo a punto de convertirse en portero, inspirado por el deseo de emular a su padre en esa posición.

Warren Madrigal – Valencia

“Mi papá siempre ha sido portero desde que él juega, entonces yo quería ser portero como él y en la selección de la escuela siempre era portero. Cuando él era entrenador de la categoría 2004 en Belén, me llevó a hacer pruebas como portero, después cuando llegué el portero era muy bueno, entonces si me ponía de portero no iba a jugar“, comentó Madrigal para Diario Extra.

“Le dije a él que quería jugar en campo, me puso de delantero y el primer torneo que jugué hice como 20 goles y ahí me quedé”, en ese sentido, las ganas de jugar sin importar la posición lo llevaron a tomar la decisión de quitarse los guantes para convertirse en un prometedor goleador

