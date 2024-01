La atmósfera en el estadio Alejandro Morera Soto se cargó de tensión este domingo, marcando un capítulo de frustración para los seguidores de Alajuelense. El enfrentamiento contra Cartaginés dejó a la afición rojinegra inquieta y decepcionada, lo que se manifestó en críticas directas hacia el entrenador Andrés Carevic debido al titubeante inicio de temporada que no ha sido del agrado de la afición.

El equipo no logró superar a Cartaginés, y la manera en que se desenvolvió el juego provocó la desaprobación de los seguidores. La insatisfacción alcanzó su punto máximo, y la afición expresó abiertamente su descontento, dirigiendo reproches directos hacia Andrés Carevic. Las críticas se centraron tanto en la forma de juego como en el resultado final, generando un ambiente tenso y cargado de expectativas no cumplidas.

Federico Calderón, miembro destacado de la junta directiva de la Liga Deportiva Alajuelense, tomó la palabra ante los medios de comunicación para abordar las inquietudes en torno al rendimiento del equipo y disipar especulaciones sobre la posible salida del entrenador, a quien se le critica por no haber logrado el título nacional en el semestre pasado.

¿Qué dijo Federico Calderón, miembro de la directiva de Alajuelense?

“¿Cuántos equipos no están en zona de clasificación y nadie habla de que están mal? Hay una única diferencia, ellos tienen campeonatos recientes, pero eso no es motivo para que hagamos un cambio de cuerpo técnico a la primera”, aseveró Federico Calderón acordándose del Deportivo Saprissa.

“Hay un poquito de frustración que es entendible, tenemos tres años de no ser campeones nacionales, el torneo pasado nos faltó el campeonato nacional, pero hoy tenemos opciones reales de alcanzar el súper liderato ¿Se perdió un partido que no estaba presupuestado? Correcto, Cartaginés manejó el partido y nosotros no tuvimos la eficacia para romper el cerrojo”, siguió Federico Calderón.

Encuesta ¿Te gusta la actualidad de Alajuelense? ¿Te gusta la actualidad de Alajuelense? YA VOTARON 0 PERSONAS

Federico Calderón, junto con la junta directiva de la Liga Deportiva Alajuelense, manifiestan una confianza firme en la visión a largo plazo del equipo. Durante estos días de pausa en el torneo nacional, un periodo destinado a las actividades de la selección, la directiva está convencida de que se pueden obtener beneficios significativos.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.