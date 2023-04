Copa Oro 2023: la diferencia de valor de Costa Rica con sus rivales del Grupo C según Transfermarkt

La selección de Costa Rica se embarcará a fines de junio en su decimoquinta participación en la Copa Oro. En esta edición 2023, el elenco de Luis Fernando Suárez quedó como cabeza de serie del Grupo C por su ubicación en el último ranking de la Concacaf y viajará a Estados Unidos con el anhelo de conquistar un trofeo que le es esquivo desde 1991.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. El sorteo realizado este viernes en Inglewood, California, emparejó a la Tricolor con dos viejos conocidos del área: Panamá, con la que recientemente protagonizó duelos destacables, y El Salvador. El otro rival saldrá del ganador de la ronda preliminar 8 (ganador de Martinica vs. Santa Lucía y de Surinam vs. Puerto Rico).

Independientemente del historial, para clasificar a octavos de final deberá quedar en alguno de los dos primeros lugares de su zona. Y a continuación, intentaremos cuantificar cuál es la diferencia de jerarquía entre las selecciones basándonos en un indicador de muchos posibles: la cotización de sus planteles en el mercado según Transfermarkt.

Costa Rica: el valor de su plantilla

Tomando como referencia la última convocatoria oficial de Suárez (ventana de marzo de la Liga de Naciones), la plantilla de la Sele tiene un valor total de 10,950 millones de euros. Sus jugadores con la ficha más alta son Joel Campbell (€2 millones), Juan Pablo Vargas (€1,70 millones), Francisco Calvo (€1,50 millones) y Jewison Bennette (€1,20 millones).

Panamá: el valor de su plantilla

En base a la nómina más reciente de Thomas Christiansen (Nations League), la totalidad del plantel de Panamá está valuado en 17,100 millones de euros. Los elementos mejor tazados de la Roja son Michaell Murillo (€3 millones), Adalberto Carrasquilla (€2,50 millones), José Córdoba (€2 millones) e Ismael Díaz (€1,20 millones).

El Salvador: el valor de su plantilla

También tomando como referencia la última convocatoria que confeccionó Hugo Pérez, la plantilla de El Salvador está valorizada en 7,93 millones de euros. Los seleccionados con mayor cotización en el mercado son Alex Roldán (€3 millones), Brayan Gil (€700 mil), Bryan Tamacas y Mario González (ambos con €375 mil).