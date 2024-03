La participación de los equipos de Centroamérica quedó completada en los juegos de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que ahora tendrán que enfocarse en el otro duelo de la serie y así intentar estar en los cuartos de final.

Club Sport Herediano es el que se encuentra en una situación más favorable, tomando en cuenta que el martes superó 2-0 al RobinHood de Surinam y ahora irá a la isla con todo para intentar cuidar la ventaja y así intentar ser uno de los clasificados.

Por otra parte, la Liga Deportiva Alajuelense no corrió con la misma suerte, porque cayó 4-0 en su visita al New England Revolution de la MLS, resultado con el que hipotecó sus opciones de avanzar y ahora buscará el milagro la próxima semana en el estadio Alejandro Morera Soto.

PARTIDOS DE VUELTA

Martes, 12 de marzo de 2024

18:00 (18:00) Columbus Crew vs Houston Dynamo – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

20:15 (18:15) CF Pachuca vs Philadelphia Union – Estadio Hidalgo, Pachuca, México

22:30 (20:30) Tigres UANL vs Orlando City SC – Estadio Universitario, Monterrey, México

Miércoles, 13 de marzo de 2024

18:00 (19:00) SV Robinhood vs CS Herediano – Estadio Franklin Essed, Paramaribo, Surinam

20:15 (20:15) Inter Miami CF vs Nashville SC – Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL, USA

22:30 (20:30) Club América vs CD Guadalajara – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Jueves, 14 de marzo de 2024

20:00 (18:00) LD Alajuelense vs New England Revolution – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

22:15 (20:15) CF Monterrey vs FC Cincinnati – Estadio BBVA, Monterrey, México

Calendario de la Copa de Campeones

Octavos de Final: 12-14 marzo (partidos de vuelta)

Cuartos de Final: 2-4 abril (partidos de ida) y 9-11 abril (partidos de vuelta)

Semifinales: 23-25 abril (partidos de ida) y 30 abril – 2 mayo (partidos de vuelta)

Final: Domingo 2 de junio (Partido único)