Costa Rica inició con el pie izquierdo la Copa Oro 2023, luego de caer 2-1 ante su similar de Panamá. Esta derrota causó el enojo de la afición y también la desesperación de los jugadores, uno de ellos fue Celso Borges, quien fue captado callando a un sector de aficionados que le recriminó el rendimiento del equipo.

“En retrospectiva, desearía no haber hecho nada. Fue algo en el calor del momento. Fue más una petición de respeto que un intento de silenciar a alguien. La cámara me captó haciendo el gesto, pero preferiría no haberlo hecho”, dijo en conferencia de prensa Borges.

El centrocampista recalcó que estaba arrepentido de haberlo hecho, pero también justificó que fue por todo lo que estaba sucediendo en el juego: “Es solo un segundo de todo lo que ocurre en un partido y la cámara me captó haciendo un gesto. Como mencioné antes, preferiría no haberlo hecho”.

“Con ese gesto, lo que estaba pidiendo era respeto, no que no nos criticaran. Entiendo la frustración porque quieren vernos jugar bien y ganar. Los entiendo. No estuvo bien. Perder es lo más difícil que tenemos que aceptar”, agregó sobre la razón por la que hizo la señal.

“Los jugadores somos los que más queremos que las cosas vayan bien porque nos gusta que la gente hable bien de nosotros. Eso es normal para nosotros como futbolistas y personas. Creo que eso es parte de la naturaleza humana y en nuestro caso se logra obteniendo los resultados que respalden eso”, finalizó.