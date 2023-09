Sport Club Herediano tuvo una noticia poco esperada luego que se diera a conocer que Juan Carlos Retana, presidente de la Junta Directiva, tomará la decisión de dejar su cargo sin previo aviso y sin la posibilidad de dar marcha atrás, tomando por sorpresa a todos en el club.

La noticia se confirmó cuando la directiva del Team dio a conocer por medio de un comunicado que Retana ya no estaría al fuente de la institución, lo que sorprendió a todos los seguidores, porque no era algo que estuviera en los planes y ni se preveía.

El periódico La Teja consultó a Retana la razón por la cual dio un paso al costado, en el que sin dudar enumeró en tres puntos lo que lo tomó a decidirse por dejar su cargo y entre eso recalcó que su tiempo ya pasó y siente que ya cumplió con todo lo que tenía que hacer.

¿Cuáles fueron las razones de la renuncia del presidente?

“Básicamente, por tres puntos y los voy a dar en orden; uno, la relación que tuve con los jugadores, los que están y algunos que han pasado por ahí por un tema de mentoría, consejería que ya cumplí. La parte espiritual era lo más importante, recuerde que soy Pastor”, dijo.

“Segundo, el cariño con el que me trató la afición desde hace cinco años, de que me paren en calle y me digan presi, compartir lo que están comiendo en el estadio, eso es especial y ya se cumplió”, agregó.

“Y, tercero, que es material, es el proyecto del estadio que siempre ha estado en el tintero y en mi administración se inició, con todas las vicisitudes, recuerde que empezamos en pandemia, en crisis, pero es algo que va bien encaminado y se va a terminar”, finalizó.