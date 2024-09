Ante la saturación de actividades programadas para este fin de semana, la Fuerza Pública, a través de su director Erick Calderón, ha solicitado a la UNAFUT que se reprograme el partido de fútbol entre Alajuelense y Herediano.

La razón de esta solicitud radica en la gran cantidad de eventos que se llevarán a cabo en todo el país, como el tradicional desfile de faroles, actividades cívicas por el 15 de setiembre y dos conciertos de renombre internacional.

Fuerza Pública envió una carta a la UNAFUT

El director Erick Calderón ha manifestado su preocupación por la capacidad de la institución para atender todos los eventos programados simultáneamente, garantizando así la seguridad de la ciudadanía.

Liga Deportiva Alajuelense

“Ahora en virtud de la cantidad de actividades, a nivel nacional, comunal, distrital, en todos los centros educativos donde nuestro personal tendrá prioridad, junto con la atención ciudadana, estamos recomendando que ese juego se haga otro día”, manifestó Calderón.

Erick Calderón – Fuerza Pública

Erick Calderón dejó claro que en caso de que la UNAFUT no pueda cambiar este partido entre Alajuelense y Herediano, esto no significa que no puedan colaborar, pero lo harían en menor proporción.