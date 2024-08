Este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense se enfrentará a Pérez Zeledón en la 5ª fecha de la Liga Promérica. Será un encuentro importante para los Rojinegros, que saldrán a defender el liderato del Torneo Apertura 2024 ante unos Guerreros del Sur urgidos por salir del sótano de la tabla y levantar cabeza.

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Pérez Zeledón por la Primera División de Costa Rica?

Alajuelense recibirá a Pérez Zeledón hoy, sábado 10 de agosto , en el Estadio Alejandro Morera Soto. El duelo iniciará a las 8:00 p.m. (10:00 ET de Estados Unidos) y tendrá a Hugo Cruz como árbitro principal.

¿En qué canal y dónde ver a Alajuelense vs. Pérez Zeledón?

El partido Alajuelense – Pérez se podrá ver EN VIVO y ONLINE en Costa Rica por la señal de FUTV y la app TDMAX.

¿Cómo llega la Liga Deportiva Alajuelense?

El equipo de Alexandre Guimaraes está invicto a nivel local e internacional, donde viene de obtener un valioso triunfo 4-3 sobre Firpo gracias a los goles de Diego Campos (21′), Jonathan Moya (23′), Aarón Suárez (33′) y Rashir Parkins (67′), manteniéndose en la cima del Grupo B de la Copa Centroamericana.

Ahora, deberá vencer a los generaleños para hacer lo propio en el Torneo Apertura, donde compite palmo a palmo con Sporting. En la última jornada recabó un triunfo 1-0 ante un bravo Cartaginés con el cabezazo de Parkins, a través de la táctica fija preparada por Bryan Ruiz.

¿Cómo llega el Municipal Pérez Zeledón?

El equipo no carbura ni con la llegada de Horacio Esquivel al banquillo, que en su estreno perdió 1-0 con Quepos Cambute, quedando eliminado del Torneo de Copa. “Hay mucha ansiedad. Tenemos que ver como recomponernos; no me preocupa, pero sí me ocupa”, aseguró el ex Guanacasteca.

Previamente, Pérez Zeledón había empatado 0-0 con San Carlos, cayó 0-2 frente a Sporting e hilvanó otros dos empates frente a Santos (3-3) y Herediano (3-3) en el comienzo del campeonato nacional, provocando la destitución de Luis Fernando Fallas.

