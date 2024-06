Las negociaciones entre Alajuelense y uno de sus ex futbolistas, quien podría volver al club tras ocho años, va viento en popa.

Se viven momentos ajetreados a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense en lo referido al mercado de piernas. Alexandre Guimaraes es consciente de que necesita una plantilla todavía más competitiva para afrontar el Torneo Apertura 2024, en el que está obligado a campeonar para saldar una deuda de la última década, y revalidar su título en la Copa Centroamericana.

Hasta el momento, los Manudos abrocharon las llegadas de tres extranjeros: el español Iago Falque, con pasado en Tottenham; el colombiano Larry Angulo, ex Always Ready; y el cubano de 18 años Karel Pérez; a quienes se sumó Fernando Piñar, proveniente de Liberia. También le renovaron a dos piezas importantes, Leo Moreira y Jeylland Mitchel. Pero, aun así, van a por más.

Alajuelense negocia el regreso de Ronald Matarrita

El objetivo de la Liga es concretar el retorno de Ronald Matarrita, quien se encuentra en el país tras un paso fallido por el Aris de Grecia. La información fue adelantada por el periodista Kevin Jiménez en X, detallando que el club “se acerca a un acuerdo” y las partes “definen los últimos detalles. Aún no está hecho, pero si todo avanza podría quedar listo próximamente”.

En abril, el futbolista reveló que la pasó mal en el equipo de Tesalónica por temas extra fútbol: “Los problemas con el entrenador y varias cosas a las que no quiero referirme por el momento hicieron que estemos en términos legales con el club”. Por esta razón, apenas disputó cuatro partidos desde que llegó a mediados del año pasado.

Los acercamientos entre Matarrita y la gerencia deportiva de Alajuelense no son nuevos. En la ventana anterior, Javier Santamaría reveló que la situación del defensa en el Aris no les permitió avanzar con las negociaciones. Mientras que el jugador aseguró: “Hubo conversaciones, pero no hubo interés en el papel. La Liga es mi casa, esa opción siempre estará presente”.

Las cifras de Ronald Matarrita en Liga Deportiva Alajuelense

Ronald Matarrita vería con buenos ojos volver a LDA, también, para ser tenido en cuenta nuevamente en la Selección de Costa Rica. (Foto: Luis Navarro / La Nación)

El mundialista con La Sele en Qatar 2022 defendió los colores de Alajuelense entre 2013 y 2016. Su primer torneo en el equipo fue soñado, pues lo coronó con la consecución del Torneo de Invierno, el único título que ganó con la institución antes de dar el salto a la MLS. En total, jugó 78 partidos, anotó 4 goles y dio 7 asistencias, según Transfermarkt.