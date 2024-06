Liga Deportiva Alajuelense está asumiendo un rol protagónico en el mercado de fichajes de la Primera División. Si bien hasta el momento no firmó a su tradicional fichaje bomba —Iago Falque, ex Tottenham y Roma podría calificar, aunque llega sin rodaje—, este miércoles trascendió que podría perder a uno de sus jugadores más talentosos de los últimos años.

Es precisamente en este apartado que el equipo Rojinegro ha estado activo, aunque con elementos cuyo rendimiento no convenció del todo a la directiva. Ya se confirmaron las salidas de Yael López, Alejandro Duarte, Michael Barrantes, Johan Venegas y Fernando Lesme, además de las cesiones de Doryan Rodríguez a Sporting FC y Juan Luis Pérez a Diriangén.

Carlos Mora está a un paso de jugar en Europa

Carlos Mora, de 24 años, está a un paso de convertirse en nuevo futbolista del U Craiova 1948 de Rumania. Así lo dio a conocer el periodista Kevin Jiménez a través de su cuenta de X, detallando que “hay un acuerdo verbal. Esperan cerrarlo próximamente”. En caso de concretarse, el futbolista de la Liga por fin podrá cumplir su sueño de ser legionario.

“Creo que estoy preparado. Me siento bien físicamente, futbolísticamente me siento bien, creo que me siento preparado para dar el salto. Dios sabrá cuándo, al final creo que trabajo aquí, dar mi mayor esfuerzo”, fueron las palabras del extremo de la Liga hace un año. Lamentablemente para él y para la Selección de Costa Rica, una lesión lo marginó de la Copa Oro, por lo que no pudo mostrarse a mayor escala.

Carlos Mora tiene contrato con Alajuelense hasta el 30 de junio de 2025. (Foto: La Teja)

El Craiova milita en la Primera División de su país. Y en la temporada regular quedó cuarto, con 49 puntos, por detrás de CFR Cluj (53 unidades), Rapid de Bucarest (55) y Steaua de Bucarest (64). Finalmente, en la ronda final quedó tercero y el campeón fue el Steaua, aunque logró clasificar a la UEFA Conference League 2024/25.

Las cifras de Carlos Mora con Alajuelense en 2024

De acuerdo a las cifras de Transfermarkt, Carlos Mora disputó 28 partidos (2274 minutos) con Alajuelense, en los cuales convirtió 7 goles y brindó 8 asistencias repartidas en el Clausura 2024 y la Concachampions.