Jorge Álvarez fue uno de los protagonistas del histórico semestre de Olimpia en la Liga Nacional, que acabó con la consecución del Torneo Clausura 2024. Un tetracampeonato con un sabor especial por la gesta en sí misma, pero también por la forma: si bien perdieron su invicto de 45 partidos y el liderato en el cierre de las vueltas, fueron capaces de imponerse a Real España, Motagua y Marathón para conquistar la 38.

Debido a su gran nivel, el volante de la Selección de Honduras fue vinculado con la MLS y también con Liga Deportiva Alajuelense, según reportaron medios locales como Diario Diez o TVC. Lo cual llevaba cierto sentido, pues el equipo costarricense está asumiendo un rol protagónico en el mercado de fichajes tras cerrar el arribo de Iago Falque, ex Tottenham, Fernando Piñar, Larry Angulo y Karel Espino.

De hecho, el propio Álvarez habló sobre el tema en conferencia de prensa, mientras que preparaba para el debut de la Bicolor en las Eliminatorias Concacaf frente a Cuba —rival al que vencieron 4 a 1—: “Hasta ahora que yo sepa no hay nada, solo son rumores que se están dando por la prensa. Ahora estoy con la Selección y enfocado en los partidos de la Eliminatoria”, externó.

¿Qué dijeron desde Olimpia sobre el supuesto interés de Alajuelense por Jorge Álvarez?

En las últimas horas, quien aclaró cómo está la situación de varios futbolistas de Olimpia fue Francisco Saybe, directivo del club. Y uno de los temas que tocó fue el futuro de Álvarez: “Nosotros quisiéramos que salieran por el bien de Olimpia y de ellos. Cualquier oferta buena que les convenga, estaríamos felices por ellos, pero por el momento no hay nada concreto que valga la pena mencionar”, sentenció, también en referencia a Michaell Chirinos y José Mario Pinto.

Además, el gerente deportivo de los Albos, Osman Madrid, se mostró sorprendido por los trascendidos en torno al mediocampista: “No, que yo sepa no, no sé si al presidente le han dicho algo. Él está fuera del país desde hace más de una semana y tal vez le llegó a él algo, pero no tenemos conocimiento. Ojalá le salga porque Jorge Álvarez se merece tener mejores oportunidades”, dijo.

Álvarez celebra su gol junto a José Mario Pinto. (Foto: Grupo OPSA)

Estas declaraciones van en línea con la información que brindó el periodista Kevin Jiménez a través de su cuenta de X, en la cual desestimó el interés de Alajuelense por el jugador de 26 años: “Según me dicen nada concreto, LDA tiene otras prioridades y él no es una. No es cierto que termina contrato, tiene hasta 2026”.

¿Cómo le fue a Jorge Álvarez en Club Deportivo Olimpia?

Según cifras de Transfermarkt, Álvarez jugó 197 partidos en sus dos etapas con Olimpia. Además, convirtió 13 goles, dio 10 asistencias y conquistó 10 títulos.

Ligas Nacionales:

Torneo Apertura 2019

Torneo Apertura 2020

Torneo Clausura 2021

Torneo Apertura 2021

Torneo Apertura 2022

Torneo Clausura 2023

Torneo Apertura 2023

Torneo Clausura 2024

Campeonatos internacionales: